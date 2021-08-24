Пост «МЮ» о возвращении Роналду набрал миллион лайков за час в твиттере

Пост «Манчестер Юнайтед» в твиттере о возвращении форварда пользуется популярностью.

За час публикация набрала миллион лайков и более 400 тысяч ретвитов.

Напомним, Роналду уже играл за с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.