Пост «МЮ» о возвращении Роналду набрал миллион лайков за час в твиттере

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия соцсети Футбол

Пост «Манчестер Юнайтед» в твиттере о возвращении форварда Криштиану Роналду пользуется популярностью.

За час публикация набрала миллион лайков и более 400 тысяч ретвитов.

Напомним, Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. 

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Опрос

Главный трансфер лета: Роналду или Месси?
25905 голосов
Криштиану Роналду
50%
Криштиану Роналду
Лионель Месси
50%
Лионель Месси

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья