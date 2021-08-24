«Реал» хочет отдать Мбаппе 5-й номер, под которым играл Зидан

Нападающий Килиан Мбаппе в скором времени может перейти в «Реал» из «ПСЖ».
Мадридский клуб намерен отдать французу 5-й номер, под которым играл его кумир Зинедин Зидан. Также у Мбаппе есть возможность взять 19-й или 23-й номер.
Сейчас пятый номер принадлежит Хесусу Вальехо. Если испанец откажется уступать его Килиану, то клуб рассмотрит альтернативы.
«Реал» планирует провести презентацию Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» 10 сентября.
Мбаппе очень близок к «Реалу» – испанцы уже ждут объявления. Возможно, «ПСЖ» хватит 180 млн евро