Александр Лукашенко: «Жены футболистов и хоккеистов в айфонах сидят и против государства воюют. Метлу им, и на «Белкалий»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о женах футболистов и хоккеистов.

«У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы... В айфонах сидят и против государства воюют.

Работать надо всем! И жен туда. На «Белкалий», метлу им...

Я попросил, чтобы он (гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый – прим. Sports.ru) особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу – проиграли [в квалификации ОИ-2022]. Такого позора…

Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков – они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем.

Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам», – приводит слова Лукашенко белорусская Tribuna.com.

«Беларуськалий» является спонсором Федерации хоккея Беларуси и хоккейного минского .