Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен из Чунцина в Турин

Этап Гран-при по фигурному катанию, запланированный на 4-7 ноября, пройдет в итальянском Турине.

Изначально предполагалось, что соревнования примет китайский Чунцин, но они были отменены из-за антиковидных ограничений в Китае.

Как сообщает Международный союз конькобежцев (ISU), на проведение этапа серии также претендовали Венгрия и США.

На этап в Чунцине были заявлены российские фигуристы Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. В женский состав на Гран-при вошли Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. В парном катании – Юлия Артемьева – Михаил Назарычев и Алина Пепелева – Роман Плешков. В танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен. На турнире должны были выступить Щербакова, Коляда, Степанова и Букин