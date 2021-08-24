Трансфер Роналду обойдется «МЮ» в 15+8 млн евро. «Юве» получит около 20 млн почти гарантированно

Стало известно, в какую сумму обойдется «Манчестер Юнайтед» возвращение форварда .

«МЮ» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро, еще 8 миллионов предусмотрено в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ювентус» гарантированно получит около 20 миллионов евро, поскольку некоторые бонусы будет легко получить.

Напомним, Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Роналду – в «Манчестер Юнайтед»! Онлайн

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