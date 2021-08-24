Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Ман Сити», но считает, что лучше войти в сезон с ним, чем без форварда

Главный тренер «Манчестер Сити» не знает, как будет использовать в случае его перехода из .

По данным The Athletic, Гвардиола не до конца уверен в том, что Роналду впишется в , и не знает, не нарушит ли приход португальца атмосферу в раздевалке.

Однако каталонец считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без нападающего.

Со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться по ссылке.

Роналду сообщил «Юве», что хочет уйти. Ждем «Ман Сити», который должен заплатить 25 млн евро