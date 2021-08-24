Гвардиола не уверен, что Роналду впишется в «Ман Сити», но считает, что лучше войти в сезон с ним, чем без форварда

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его перехода из «Ювентуса».
По данным The Athletic, Гвардиола не до конца уверен в том, что Роналду впишется в «Ман Сити», и не знает, не нарушит ли приход португальца атмосферу в раздевалке.
Однако каталонец считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без нападающего.
Со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться по ссылке.
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