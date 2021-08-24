Роналду обсуждал с Фергюсоном возвращение в «МЮ». Криштиану верит, что клуб будет успешен

Стали известны некоторые детали истории с возвращением в .

«МЮ» сделал предложение 36-летнему португальцу о контракте после того, как он сегодня утром обсудил возвращение в клуб с экс-тренером .

Фергюсон связался с Роналду в пятницу утром на фоне новостей о переходе футболиста в «Манчестер Сити». На тот момент «Сити» были единственным клубом, заинтересованным в трансфере Криштиану. Но потом в дело вступил «МЮ».

По данным источников The Athletic, Фергюсон сыграл важную роль в трансфере – он звонил Роналду и использовал свои хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем.

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источники в «Юнайтед», Роналду считает, что клуб вступает в новую успешную эпоху, несмотря на то, четыре сезона подряд не выигрывал трофеев.

Напомним, Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в .

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны. В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Юнайтед» опять забил на стратегию. Покупка Роналду – радость для фанатов и САФа, но проблема для клуба