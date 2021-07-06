Жиркова попросили не появляться на базе сборной России. Там игрок восстанавливался от травмы, полученной на Евро-2020

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Евро-2020 Илья Казаков Спорт-Экспресс Футбол

Защитник Юрий Жирков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Как утверждает журналист Илья Казаков в колонке для «Спорт-Экспресса», футболист проходил реабилитацию на базе сборной России в Новогорске, так как сейчас находится без клуба после того, как срок его контракта с «Зенитом» истек.

В четверг после занятия к Жиркову подошел новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе и не проходить там реабилитацию.

Отмечается, что запрет касается периода, во время которого национальная команда проведет сбор. При этом игрок даже не пересекался бы со сборной России, так как он занимался бы в другом корпусе базы.

Жирков провел 105 матчей за сборную России.

Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья