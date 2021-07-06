Жиркова попросили не появляться на базе сборной России. Там игрок восстанавливался от травмы, полученной на Евро-2020

Защитник Юрий Жирков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче группового этапа против Бельгии (0:3).

Как утверждает журналист в колонке для , футболист проходил реабилитацию на базе сборной России в Новогорске, так как сейчас находится без клуба после того, как срок его контракта с «Зенитом» истек.

В четверг после занятия к Жиркову подошел новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его не появляться на базе и не проходить там реабилитацию.

Отмечается, что запрет касается периода, во время которого национальная команда проведет сбор. При этом игрок даже не пересекался бы со сборной России, так как он занимался бы в другом корпусе базы.

Жирков провел 105 матчей за сборную России.

Со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.