Себастьян Самуэльссон: «Не хотел бы быть тренером для Китая, России или другой страны, которые не делают лучшего ни для спорта, ни для людей»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии сборная Швеции сборная Китая Политика Себастьян Самуэльссон Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон прокомментировал информацию о том, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален тренирует сборную Китая. 

«Я не хотел бы иметь такое в своем резюме.

Не хотел бы быть тренером для Китая, России или какой-либо другой страны, которые не делают лучшего ни для спорта, ни для людей», – сказал Самуэльссон. 

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