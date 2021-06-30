Себастьян Самуэльссон: «Не хотел бы быть тренером для Китая, России или другой страны, которые не делают лучшего ни для спорта, ни для людей»

Олимпийский чемпион по биатлону швед прокомментировал информацию о том, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален тренирует сборную Китая.

«Я не хотел бы иметь такое в своем резюме.

Не хотел бы быть тренером для Китая, России или какой-либо другой страны, которые не делают лучшего ни для спорта, ни для людей», – сказал Самуэльссон.

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