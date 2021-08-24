«Рома» сыграет с «Зарей», «Тоттенхэм» – с «Ренном», «Карабах» – с «Кайратом» и другие группы Лиги конференций

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2021/22.

Российские команды не добрались до этой стадии турнира.

A: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК

B: «Гент», , «Флора», «Анортосис»

C: , , , «Буде-Глимт»

D: , ЧФР, «Яблонец», «Рандерс»

E: , , , «Маккаби» Хайфа

F: «Копенгаген», , «Слован», «Линкольн»

G: , «Ренн», «Витесс», «Мура»

H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония»

Матчи группового этапа пройдут 16 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.