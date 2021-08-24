«Рома» сыграет с «Зарей», «Тоттенхэм» – с «Ренном», «Карабах» – с «Кайратом» и другие группы Лиги конференций

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Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2021/22.

Российские команды не добрались до этой стадии турнира.

A: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК

B: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис»

C: «Рома», «Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт»

D: АЗ, ЧФР, «Яблонец», «Рандерс»

E: «Славия», «Фейеноорд», «Унион», «Маккаби» Хайфа

F: «Копенгаген», ПАОК, «Слован», «Линкольн»

G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»

H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония»

Матчи группового этапа пройдут 16 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.

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