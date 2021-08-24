Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» во 2-й корзине, «Спартак» – в 3-й

Сегодня в Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22.

Россию в этом турнире представляют и .

На Sports.ru можно посмотреть жеребьевку в прямом эфире.

A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта»

B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад»

C: «Наполи», «Лестер», «Спартак»

D: «Олимпиакос», «Айнтрахт»

E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель»

F: «Брага», «Црвена Звезда»

G: «Байер», «Селтик»

H: «Динамо» Загреб, «Генк»

32 команды распределены по четырем корзинам. Путем жеребьевки будут сформированы составы восьми групп.

Корзина 1: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Корзина 2: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).

Корзина 4: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.