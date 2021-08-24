Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» во 2-й корзине, «Спартак» – в 3-й

Сегодня в Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22.
Россию в этом турнире представляют «Локомотив» и «Спартак».
На Sports.ru можно посмотреть жеребьевку в прямом эфире.
A: «Лион», Рейнджерс», «Спарта»
B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад»
C: «Наполи», «Лестер», «Спартак»
D: «Олимпиакос», «Айнтрахт»
E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель»
F: «Брага», «Црвена Звезда»
G: «Байер», «Селтик»
H: «Динамо» Загреб, «Генк»
32 команды распределены по четырем корзинам. Путем жеребьевки будут сформированы составы восьми групп.
Корзина 1: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
Корзина 2: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).
Корзина 3: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).
Корзина 4: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).
Матчи группового этапа пройдут 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября, 9 декабря.