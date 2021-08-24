Сульшер считал, что переход Роналду в «Ман Сити» ударит по «МЮ». Он предложил Вудворду вернуть Криштиану

Стали известны некоторые детали возвращения в .

У 36-летнего португальца в четверг все было согласовано с . По данным The Athletic, когда в медиа просочились новости о переходе Роналду в «Сити», тренер пообщался с ближайшим окружением и понял, что «МЮ» должен действовать.

Сульшер признал, что переход Роналду в «Манчестер Сити» будет иметь серьезные последствия для «Юнайтед». Если бы «МЮ» позволил португальцу без боя уйти к конкуренту, это нанесло бы вред клубу в глазах игроков, потенциальных новичков и болельщиков. При этом Сульшер представил, какие выгоды возвращение Роналду может принести.

Норвежец позвонил генеральному директору Эду Вудворду. Он решил узнать, может ли «Манчестер Юнайтед» подписать Роналду. По данным источника, Вудворд немедленно согласился и приступил к переговорам с .

Детали перехода Роналду в «МЮ»: звонки Фергюсона, советы Бруну Фернандеша, зп – 25 млн фунтов

