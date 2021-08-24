«ПСЖ» хочет подписать Холанда на замену Мбаппе этим летом. Клуб уже связался с Райолой

«ПСЖ» этим летом попытается подписать нападающего дортмундской «Боруссии» , чтобы заменить , который близок к переходу в «Реал».

The Telegraph утверждает, что представители «ПСЖ» связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна.

«ПСЖ» может использовать деньги, которые получит от за Мбаппе, чтобы убедить расстаться с Холандом уже сейчас.

Еще один вариант, который рассматривают парижане, – подписание контракта с форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, хотя тренер английского клуба Рафа Бенитес не хочет расставаться с бразильцем.

Напомним, что этим летом состав пополнили Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

Со статистикой 21-летнего норвежца можно ознакомиться здесь.