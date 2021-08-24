«ПСЖ» хочет подписать Холанда на замену Мбаппе этим летом. Клуб уже связался с Райолой

«ПСЖ» этим летом попытается подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который близок к переходу в «Реал».
The Telegraph утверждает, что представители «ПСЖ» связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна.
«ПСЖ» может использовать деньги, которые получит от «Реала» за Мбаппе, чтобы убедить «Дортмунд» расстаться с Холандом уже сейчас.
Еще один вариант, который рассматривают парижане, – подписание контракта с форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, хотя тренер английского клуба Рафа Бенитес не хочет расставаться с бразильцем.
Напомним, что этим летом состав «ПСЖ» пополнили Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.
Со статистикой 21-летнего норвежца можно ознакомиться здесь.