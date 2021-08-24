«ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала» 170+10 млн евро по Мбаппе и надеется на третье

Будущее форварда «ПСЖ» остается неопределенным.

Парижский круг отклонил второе предложение в размере 170 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов по 22-летнему французу, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ. Сообщалось, что второе предложение будет финальным.

По данным журналиста Sky Sports Каве Солхекола, после вчерашних положительных переговоров сделка не закрыта. А «Реал» начинает чувствовать, что, возможно, лучше подождать до января, потому что действует непрактично.