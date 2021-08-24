«МЮ» и Роналду обсуждают трансфер. С «Ман Сити» еще ничего не согласовано

Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий Криштиану Роналду, который уходит из «Ювентуса».
По данным журналиста Фабрицио Романо, агент Жорже Мендеш обсуждает переход португальца в «Манчестер Сити» уже несколько дней, однако трансфер еще не согласован.
«Горожане» до сих пор не сделали «Ювентусу» официального предложения о трансфере, условия личного контракта тоже не до конца согласованы.
Утверждается, что со вчерашнего вечера с Мендешем контактирует и «Манчестер Юнайтед». Сейчас руководство клуба думает о размере зарплаты для игрока, а также о возможном предложении «Ювентусу».
Как и «Ман Сити», «МЮ» серьезно заинтересован в подписании контракта с Роналду.
Напомним, что Криштиану играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.