«МЮ» и Роналду обсуждают трансфер. С «Ман Сити» еще ничего не согласовано

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Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий Криштиану Роналду, который уходит из «Ювентуса».

По данным журналиста Фабрицио Романо, агент Жорже Мендеш обсуждает переход португальца в «Манчестер Сити» уже несколько дней, однако трансфер еще не согласован.

«Горожане» до сих пор не сделали «Ювентусу» официального предложения о трансфере, условия личного контракта тоже не до конца согласованы.

Утверждается, что со вчерашнего вечера с Мендешем контактирует и «Манчестер Юнайтед». Сейчас руководство клуба думает о размере зарплаты для игрока, а также о возможном предложении «Ювентусу».

Как и «Ман Сити», «МЮ» серьезно заинтересован в подписании контракта с Роналду.

Напомним, что Криштиану играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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