Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России

Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед подтвердил информацию о том, что больше не сыграет в своей карьере за сборную России.

При этом 32-летний баскетболист отметил, что его решение не связано с работой нынешнего тренерского штаба команды, которую с 2016 года возглавляет .

– Мы еще увидим вас в форме сборной России?

– Исключено. Предупредил президента РФБ Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде.

– Почему?

– С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время.

– Если поменяется тренерский штаб или менеджмент сборной, это не повлияет на ваше решение?

– Нет. Тут нет никакой связи, – цитирует Шведа «Матч ТВ».

В составе сборной России Алексей завоевал бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпиады-2012. На чемпионате Европы-2017 он стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую пятерку турнира. Швед провел свой последний матч за национальную команду в 2018 году.

На последнем крупном турнире в составе сборной, Евробаскете-2017, Швед набирал 24,3 очка, 5,9 передачи (при 3,4 потери) и 2,6 подбора за матч, реализуя 41,8% бросков с игры, 37,6% трехочковых и 87,3% штрафных попыток. Сборная России заняла тогда 4-е место.

Русский баскетбол по-прежнему обязан Шведу главным успехом в современной истории. Он провалил большую часть ОИ-2012, но спас матч за бронзу