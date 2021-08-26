Перес продлил контракт с «Ред Булл» до конца сезона-2022

Команда официально объявила о продлении контракта с . Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022.

Перес лишь в этом сезоне присоединился к «Ред Булл», где сменил Алекса Албона. В 11 прошедших гонках нынешнего сезона Перес заработал 104 очка, одержав одну победу, и занимает 5-е место в общем зачете.

Двигатели с болидов Ферстаппена и Переса, поврежденные в авариях, не подлежат восстановлению (Autosport)

Ферстаппен – лучший пилот первой половины сезона «Ф-1» по версии Race Fans, Мазепин снова последний

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram