Перес продлил контракт с «Ред Булл» до конца сезона-2022

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Команда «Ред Булл» официально объявила о продлении контракта с Серхио Пересом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022.

Перес лишь в этом сезоне присоединился к «Ред Булл», где сменил Алекса Албона. В 11 прошедших гонках нынешнего сезона Перес заработал 104 очка, одержав одну победу, и занимает 5-е место в общем зачете.

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