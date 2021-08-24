Ракицкий про ЛЧ: «Думаю, подушим «Челси» и «Юве» нашими болельщиками на «Газпром Арене»

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

– Как вам жеребьевка?

– Вообще хорошая. Если честно, хотел «Ливерпуль». Я там просто не играл. А так – нормально (улыбается). Но получается, что с «Челси» и «Юве» уже играл.

Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.

Но думаю, мы на «Газпром Арене» тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить, – сказал Ракицкий.

У «Зенита» в Лиге чемпионов гранды: «Челси» и «Ювентус», еще «Мальме». В одной группе «Сити» с «ПСЖ»

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