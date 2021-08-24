Роналду провел на базе «Юве» 40 минут. Он попрощался с одноклубниками и ждет трансфера в «Сити» в ближайшие часы

Нападающий Криштиану Роналду покидает .

По данным журналиста Фабрицио Романо, португалец сегодня приехал на базу «Ювентуса», но провел там всего 40 минут, чтобы попрощаться с партнерами по команде.

Его единственное желание – сменить клуб в ближайшие часы. Сегодня Роналду не тренировался с «Ювентусом».

Португалец ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от «Ман Сити». У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.

Сообщалось, что португалец подпишет 2-летний контракт с «Ман Сити», а официальное предложение в размере 30 миллионов евро «Ювентус» получит в ближайшие часы.

Со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Роналду сообщил «Юве», что хочет уйти. Ждем «Ман Сити», который должен заплатить 25 млн евро