Роналду провел на базе «Юве» 40 минут. Он попрощался с одноклубниками и ждет трансфера в «Сити» в ближайшие часы

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Нападающий Криштиану Роналду покидает «Ювентус».

По данным журналиста Фабрицио Романо, португалец сегодня приехал на базу «Ювентуса», но провел там всего 40 минут, чтобы попрощаться с партнерами по команде.

Его единственное желание – сменить клуб в ближайшие часы. Сегодня Роналду не тренировался с «Ювентусом».

Португалец ждет, что его агент Жорже Мендеш получит официальное предложение от «Ман Сити». У футболиста есть устная договоренность с английским клубом.

Сообщалось, что португалец подпишет 2-летний контракт с «Ман Сити», а официальное предложение в размере 30 миллионов евро «Ювентус» получит в ближайшие часы.

Со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Роналду сообщил «Юве», что хочет уйти. Ждем «Ман Сити», который должен заплатить 25 млн евро

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