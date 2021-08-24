Зарема Салихова: «Не я назначала Виторию – не мне его увольнять. Все вопросы по игре «Спартака» к Попову»

, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о результатах клуба на старте сезона.

«Все вопросы по игре «Спартака» к Попову, который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя.

Не я назначала Виторию – не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается», – сказала Зарема.

При Руе Витории у клуба 3 поражения в стартовых 6 матчах в РПЛ.

Тоска, безысходность, обреченность – больше про «Спартак» после «Сочи» сказать нечего

«Я просто так не сдамся». «Спартак» страдает на старте РПЛ: хуже было только в 2003-м, но Витория отрицает отставку