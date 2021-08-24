«Зенит» начнет в ЛЧ на выезде с «Челси», первая домашняя игра – с «Мальме» 29 сентября

Стал известен календарь «Зенита» в Лиге чемпионов-2020/21.

Сине-бело-голубые проведут первую встречу на выезде против действующего обладателя трофея – лондонского «Челси».

Первый матч на «Газпром Арене» состоится 29 сентября — против шведского «Мальме».

1-й тур

«Челси» – «Зенит», 14 сентября, 22:00 (здесь и далее – московское время)

2-й тур



«Зенит» – «Мальме», 29 сентября, 19:45

3-й тур



«Зенит» – «Ювентус», 20 октября, 22:00

4-й тур



«Ювентус» — «Зенит», 2 ноября, 23:00

5-й тур



«Мальме» — «Зенит», 23 ноября, 23:00

6-й тур

«Зенит» — «Челси», 8 декабря, 20:45

У «Зенита» в Лиге чемпионов гранды: «Челси» и «Ювентус», еще «Мальме». В одной группе «Сити» с «ПСЖ»