Роналду будет получать 25 млн фунтов в год в «МЮ». Переговоры в финальной стадии

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«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Манкунианцы направили официальное предложение о трансфере и контракте «бьянконери» и агенту португальца Жорже Мендешу соответственно.

Переговоры находятся в финальной стадии, документы могут оформить в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Роналду подпишет контракт на 2 года с зарплатой 25 млн фунтов за сезон.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» вышел из переговоров о трансфере Роналду.

Напомним, что Криштиану играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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