«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1). На гол Смолова ответил Шиманьски

сыграло вничью с в матче 6-го тура РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Потеряв очки, бело-голубые (13 баллов) опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит» (14 очков).

«Локомотив» с 12 очками идет на промежуточном четвертом месте, однако позиция клуба может измениться в зависимости от исхода игры «Краснодар» – «Рубин» (1:0, первый тайм).

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