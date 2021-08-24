«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1). На гол Смолова ответил Шиманьски

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче 6-го тура РПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Потеряв очки, бело-голубые (13 баллов) опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит» (14 очков).
«Локомотив» с 12 очками идет на промежуточном четвертом месте, однако позиция клуба может измениться в зависимости от исхода игры «Краснодар» – «Рубин» (1:0, первый тайм).
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Шиманьски (Скопинцев, 75), Моро, Фомин, Макаров (Н`Жи, 88), Тюкавин (Грулев, 81), Захарян.
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Камано, Смолов (Бабкин, 90).
- Предупреждения:
- Рыбус (29), Жемалетдинов (33), Шиманьски (46), Баринов (64), Бека-Бека (90).
- Удаление:
- Баринов (90).