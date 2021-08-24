«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1). На гол Смолова ответил Шиманьски

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«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в матче 6-го тура РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Потеряв очки, бело-голубые (13 баллов) опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит» (14 очков).

«Локомотив» с 12 очками идет на промежуточном четвертом месте, однако позиция клуба может измениться в зависимости от исхода игры «Краснодар» – «Рубин» (1:0, первый тайм).

Динамо – Локомотив 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
27 августа, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Смолов, 1:1 – 41 Шиманьски.
ДинамоШунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Шиманьски (Скопинцев, 75), Моро, Фомин, Макаров (Н`Жи, 88), Тюкавин (Грулев, 81), Захарян.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Камано, Смолов (Бабкин, 90).
Предупреждения:
Рыбус (29), Жемалетдинов (33), Шиманьски (46), Баринов (64), Бека-Бека (90).
Удаление:
Баринов (90).

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