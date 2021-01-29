Чемпионат мира по летнему биатлону. Суперспринт. Бута победил, Костюков занял 2-е место, Флоран Клод – 3-е

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27 августа в Нове Место на чемпионате мира по летнему биатлону прошел мужской суперспринт. Победу одержал румын Георге Бута.

Лучший из россиян Ярослав Костюков занял второе место.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Нове Место, Чехия

Суперспринт

Мужчины

Финал

1. Георге Бута (Румыния) – 19.36,5 (0)

2. Ярослав Костюков (Россия) – 11,0 (2)

3. Флоран Клод (Бельгия) – 15,7 (2)

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 22,8 (2)

5. Михал Шима (Словакия) – 25,4 (3)

6. Роман Сурнев (Россия) – 30,9 (4)...

16. Александр Бабчин (Россия) – 1.05,0 (3)...

19. Иван Колотов (Россия) – 1.18,0 (4)...

22. Дмитрий Абашев (Россия) – 1.27,7 (5)...

25. Александр Бектуганов (Россия) – 1.46,8 (5)

26. Томас Каукенас (Литва) – 1.47,3 (7)

Квалификация

1. Роман Сурнев (Россия) – 11.15,1 (2)

2. Флоран Клод (Бельгия) – 3,2 (1)

3. Корнел Пукьяну (Румыния) – 6,4 (2)

4. Георге Бута (Румыния) – 6,4 (0)...

6. Томас Каукенас (Литва) – 12,5 (0)...

9. Ярослав Костюков (Россия) – 17,3 (1)...

11. Дмитрий Абашев (Россия) – 17,7 (0)

12. Александр Бабчин (Россия) – 18,8 (1)...

17. Михал Крчмарж (Чехия) – 26 (2)...

21. Иван Колотов (Россия) – 33,0 (2)...

25. Александр Бектуганов (Россия) – 40,7 (1)

 

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