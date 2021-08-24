Роналду улетел из Турина. Его будущее решится в ближайшие часы

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из .

В эти минуты частный самолет португальца вылетает из Турина. Об этом сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио, Фабрицио Романо, а также ряд других источников.

Вместе с агентом португалец займется своим будущим. Конкретика по этому вопросу возникнет в ближайшие часы.

Ранее тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду уходит из клуба. Вероятно, форвард продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Роналду сообщил «Юве», что хочет уйти. Ждем «Ман Сити», который должен заплатить 25 млн евро