Роналду улетел из Турина. Его будущее решится в ближайшие часы

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Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Ювентуса».

В эти минуты частный самолет португальца вылетает из Турина. Об этом сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио, Фабрицио Романо, а также ряд других источников.

Вместе с агентом Жорже Мендешем португалец займется своим будущим. Конкретика по этому вопросу возникнет в ближайшие часы.

Ранее тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду уходит из клуба. Вероятно, форвард продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Роналду сообщил «Юве», что хочет уйти. Ждем «Ман Сити», который должен заплатить 25 млн евро

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