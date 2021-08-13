Ничья «Зенита» и «Локо», «Барса» выиграла без Месси, «Сити» стартовал с поражения, не стало Герда Мюллера, Медведев выиграл 12-й титул и другие новости

1. «Зенит» и «Локо» скромно начали главный матч 4-го тура РПЛ, но уже в концовке первого тайма началась жара. Карасев простил Кузяева, не показав ему вторую желтую за фол на Живоглядове, однако практически сразу после перерыва удаление все же настигло Далера. Однако «Зенит» не посыпался и, даже потеряв Малкома из-за сотрясения, смело атаковал, что привело к пенальти в ворота Гильерме, который срубил в штрафной Азмуна – Сутормин был точен. Но спустя несколько минут реф после ВАР назначил 11-метровый уже в ворота питерцев за фол Ерохина на Жемалетдинове. Смолов забил свой третий гол в сезоне и спас «Локомотив» от поражения. Для Карасева это был действительно тяжелый вечер, и если у Николича к судье претензий нет, то Семак некоторыми решениями остался недоволен – как пенальти, так и красной Кузяева.

«Зенит» впервые потерял очки, поэтому на чистое первое место мог вскочить «Рубин», но казанцы не смогли обыграть «Крылья» и упустили возможность стать лидером. В РПЛ после четырех туров не осталось команд, которые прошли без потерь этот этап сезона.

Еще в одном матче дня «Краснодар» победил «Арсенал», решающий гол забил набравший отличную форму Джон Кордоба. Перед игрой стало известно, что уйти из «Краснодара» из-за конфликта хочет Вильена, Гончаренко порекомендовал хавбеку перечитать контракт.

2. «Барселона» ярко провела свой первый матч в Ла Лиге без Месси, разобравшись с «Сосьедадом» – 4:2. Вышел из тени Лео Брэйтуэйт, сделавший дубль и отдавший голевой пас, а еще один гол на счету Пике, который поцеловал клубную эмблему.

Чемпион Испании «Атлетико» одержал непростую победу над «Сельтой» (2:1), все результаты дня вы найдете здесь.

3. Не лучшим образом стартовал в АПЛ «Ман Сити», уступивший «Тоттенхэму» без Харри Кейна, которого не было даже в заявке «шпор». Впервые за 14 лет «горожане» проиграли трижды подряд, ни разу не забив, а Гвардиола посетовал, что его команда собралась всего несколько дней назад, не забыв ответить Клоппу на высказывания о тратах «Сити». А Кейн, судя по всему, еще как минимум сезон отыграет в «Тоттенхэме», хотя сроки его возвращения на поле по-прежнему неизвестны.

4. На 76-м году жизни умер легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер. Немец провел уникальную, полную рекордов карьеру, выигрывал Кубок чемпионов, ЧМ и Евро, причем забивал во всех финалах.

5. «Спартак» продлил контракт с Георгием Джикией до 2024-го с опцией продления еще на год.

6. Даниил Медведев обыграл Рейлли Опелку в финале турнира в Торонто, взял 12-й титул в карьере и четвертый «Мастерс». Теперь у него есть титулы на пяти из девяти крупнейших турниров на харде.

7. Трансферы. Роналду не против ухода из «Ювентуса», но ни у него, ни у клуба нет предложений. «Барсе» попробует взять Обамеянга или Ляказетта, если Брэйтуэйт все же уйдет. «Милан» подпишет Влашича, только если ЦСКА отдаст его в аренду с правом выкупа.

8. Роджер Федерер сообщил, что завершает сезон и перенесет третью операцию на колене.

9. Фигурное катание. Тарасова и Морозов одержали первую победу под руководством Тутберидзе на Cranberry Cup.

10. Продолжаются дискуссии вокруг лимита на легионеров. Ринат Дасаев и Владимир Быстров разбомбили идею отмены лимита, Сергей Семак и гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко напротив не видят в нем ничего полезного.

Цитаты дня

Семин о допуске на матчи: «Те, у кого есть прививка, пусть ходят на все мероприятия. Это стимул для людей»

Линой Ашрам: «На чемпионате мира 2018 года Дина Аверина уронила ленту и все равно победила. Мы не сказали ни слова»

Гвардиола о расходах «Ман Сити»: «Идите в суд, если наши траты вас не устраивают. Мы соблюдаем ФФП»

Никита Нагорный: «В Токио-2020 мы шумели громче, чем другие страны. Возвращение на родину стало отдушиной после травли от МОК и санкций»