Гильерме сбил Азмуна в штрафной после выхода иранца один на один. Карасев назначил пенальти, Сутормин забил после выхода на замену

Во втором тайме матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» был назначен пенальти.
На 83-й минуте нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вышел один на один с вратарем «Локо» Гильерме. Голкипер сбил иранца в штрафной площади.
Арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый, а также показал Гильерме желтую карточку.
Пенальти реализовал Алексей Сутормин, вышедший на замену за 12 минут до этого.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» и «Локо».
Гилерме сфолил в штрафной и легко отделался желтой. Сутормин наказал 💪🏻 pic.twitter.com/m6EDnoWo2w— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021