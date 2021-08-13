Гильерме сбил Азмуна в штрафной после выхода иранца один на один. Карасев назначил пенальти, Сутормин забил после выхода на замену

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Гильерме Сергей Карасев Алексей Сутормин Сердар Азмун Футбол

Во втором тайме матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» был назначен пенальти.

На 83-й минуте нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вышел один на один с вратарем «Локо» Гильерме. Голкипер сбил иранца в штрафной площади.

Арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый, а также показал Гильерме желтую карточку.

Пенальти реализовал Алексей Сутормин, вышедший на замену за 12 минут до этого.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенита» и «Локо».

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