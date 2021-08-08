Гвардиола о расходах «Ман Сити»: «Идите в суд, если наши траты вас не устраивают. Мы соблюдаем ФФП»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался по поводу претензий к клубу из-за значительных расходов на трансферы.

«Есть ограничения, установленные финансовым фэйр-плей, и если кого-то не устраивают наши траты, можно пойти в суд и поставить вопрос там.

Мы в полной мере соблюдаем все правила. Владельцы нашего клуба, разумеется, не хотят терять деньги, но готовы их тратить, так что мы можем совершать сделки», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Сити» купил Грилиша, продав на 60 млн. Мы потратили 40 млн. Иначе сделки бы не было»