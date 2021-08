Пике забил первый гол «Барсы» после ухода Месси и поцеловал эмблему клуба

В эти минуты играет с (1:0, первый тайм) в матче 1-го тура .

Защитник каталонцев после паса Мемфиса Депая открыл счет на 19-й минуте игры. Забив, футболист поцеловал эмблему «Барсы» на своей футболке.

Это первый гол каталонского клуба в официальных матчах после ухода . Аргентинец не смог продлить контракт с «Барсой» из-за правил Ла Лиги и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Напомним, что Пике согласился на существенное снижение зарплаты, чтобы «Барса» смогла зарегистрировать Депая и Эрика Гарсию. Оба новичка вышли на игру с «Сосьедадом» в старте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с «Сосьедадом».

The first goal celebration of 2021-22: pic.twitter.com/Ie7fywXL6f