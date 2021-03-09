Быстров о лимите: «Купят черненьких, беленьких, сереньких игроков, а наши будут сидеть. Полная отмена – это будет караул»

Бывший полузащитник высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров.

«Отменили – и привезли всяких черненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть.

Не было бы лимита, да, я бы конкурировал [за место в составе], но при выборе между мной и иностранцем он [тренер] выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул.

Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чье-то место.

И наши тогда будут конкурировать», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».