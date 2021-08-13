Гендиректор «Сочи»: «У «Зенита», «Динамо», «Краснодара» уже есть воспитанники, играющие качественно, наравне с легионерами»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва детский футбол Краснодар лимит на легионеров Чемпионат.com Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив.

Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше. Те легионеры, которые будут приезжать, должны быть на уровне, с них должны брать пример российские игроки, позитивно сказываться на них.

Реформы, которые сейчас продолжаются в нашем футболе, обязательно дадут плоды. Если взять «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», там уже есть воспитанники, которые на данный момент показывают качественный футбол наравне с легионерами.

На сегодня развитие тренеров в России и подход к развитию молодежных, юношеских и детских академий и турниров с точки зрения РФС идет правильно. Там прописываются правила, понятно, что есть спорт высших достижений, но мы должны показывать себя и на международном уровне.

Там целый комплекс, если идет подпитка молодежью, и она выходит на уровень РПЛ, ни один клуб не откажется от такого. На сегодня уже есть примеры, где российские молодые футболисты показывают уровень и на них смотрят в Европе.

Сейчас проводится большая работа, которая не сегодня, но скоро даст результат», – сказал Рубашко.

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