Кейна нет в заявке «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» пропустит матч 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

28-летний форвард не попал в заявку лондонского клуба на игру.

Информация о том, что Кейн может пропустить 1-й тур , появлялась в конце июля. Это объяснялось намерением предоставить форварду, который со сборной Англии дошел до финала Евро-2020, дополнительное время для отдыха.

Напомним, что Кейн хочет перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», однако лондонский клуб пока не отпускает его.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Матч «Тоттенхэма» с начнется в 18:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.