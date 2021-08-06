Кейна нет в заявке «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит матч 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
28-летний форвард не попал в заявку лондонского клуба на игру.
Информация о том, что Кейн может пропустить 1-й тур АПЛ, появлялась в конце июля. Это объяснялось намерением «Тоттенхэма» предоставить форварду, который со сборной Англии дошел до финала Евро-2020, дополнительное время для отдыха.
Напомним, что Кейн хочет перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», однако лондонский клуб пока не отпускает его.
С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Матч «Тоттенхэма» с «Ман Сити» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.