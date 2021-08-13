Пеп про 0:1 от «Тоттенхэма»: «Это норма для сезона с такой короткой подготовкой. Игроки поздно приехали из-за Евро и ковида»

Главный тренер поделился мыслями после поражения от (0:1) в 1-м туре .

«Мы позволяли «Тоттенхэму» слишком многое, не могли контролировать игру. Особенно это касается простых эпизодов, когда футболисты неточно играют в пас. Когда все идет так, то всегда становится сложнее. Футбол – это голы. Сон забил, а мы не смогли.

Такой старт – это норма для такого сезона, когда на подготовку было мало времени. Настрой был хорошим, но мы проиграли. Я более чем удивлен тем, как хорошо нам удавались некоторые вещи.

Многие футболисты приехали в команду поздно из-за Евро, из-за коронавируса. Причин много. Футболисты восстанавливаются. С каждой неделей мы будем становиться все лучше», – сказал Гвардиола.