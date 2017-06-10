Никита Нагорный: «В Токио-2020 мы шумели громче, чем другие страны. Возвращение на родину стало отдушиной после травли от МОК и санкций»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике оценил выступление сборной России на в Токио.

Российская команда завоевала 71 награду, включая 20 золотых, и заняла 5-е место в медальном зачете.

«Самому мне не удалось побывать на встрече олимпийцев на Красной площади. Но это мероприятие в очередной раз показывает, насколько ценен для государства спорт в нашей стране. И что мы не зря посвящаем этому свою жизнь.

Не перебор ли с пафосом, учитывая пятое место? Нет, не перебор. Надо посчитать количество допущенных спортсменов у других стран и сколько спортсменов было в команде ОКР. Мы во многих видах спорта выигрывали. Мы шумели громче, чем другие страны. Признания зрительского было больше. Возвращение на родину стало отдушиной после той травли от и санкций.

Понимаю, есть ненавистники из-за того, что у нашего спорта такой бюджет. Но для нас встреча олимпийцев на Красной площади – это было очень приятно», – сказал Нагорный.

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Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще