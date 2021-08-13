«Барса» обыграла «Сосьедад» (4:2) в первом матче после ухода Месси. У Брэйтуэйта 2 гола и ассист

В стартовом туре Ла Лиги победила (4:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий каталонцев Мартин Брэйтуэйт сделал дубль и отдал голевую передачу.

Это был первый официальный матч «Барсы» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

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