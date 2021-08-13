«Барса» обыграла «Сосьедад» (4:2) в первом матче после ухода Месси. У Брэйтуэйта 2 гола и ассист

В стартовом туре Ла Лиги «Барселона» победила «Реал Сосьедад» (4:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий каталонцев Мартин Брэйтуэйт сделал дубль и отдал голевую передачу.
Это был первый официальный матч «Барсы» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 19 Пике, 2:0 – 45 Брэйтуэйт, 3:0 – 59 Брэйтуэйт, 3:1 – 82 Лобете, 3:2 – 85 Ойарсабаль, 4:2 – 90 Серджи Роберто.
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Барселона –
Нето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серджи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.