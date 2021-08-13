«Барса» обыграла «Сосьедад» (4:2) в первом матче после ухода Месси. У Брэйтуэйта 2 гола и ассист

Теги Роналд Куман Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Sports.ru Мартин Брэйтуэйт Футбол

В стартовом туре Ла Лиги «Барселона» победила «Реал Сосьедад» (4:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий каталонцев Мартин Брэйтуэйт сделал дубль и отдал голевую передачу.

Это был первый официальный матч «Барсы» после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

Барселона – Реал Сосьедад 4:2 (2:0, 2:2)
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Пике, 2:0 – 45 Брэйтуэйт, 3:0 – 59 Брэйтуэйт, 3:1 – 82 Лобете, 3:2 – 85 Ойарсабаль, 4:2 – 90 Серджи Роберто.
БарселонаНето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серджи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.
Предупреждения:
Субименди (37), Бускетс (57), Элустондо (61), Муньос (62), Ле Норман (78), Нико Гонсалес (84).

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