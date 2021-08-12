Черданцев про фол Кузяева: «Чистая желтая и удаление, на мой взгляд. Удивительно, что Карасев это пропустил»

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» высказались об эпизоде с участием полузащитника «Зенита» в матче 4-го тура против ива» (0:0, перерыв).

На 41-й минуте россиянин, у которого уже была желтая карточка, сзади ударил по ноге защитнику «Локомотива» Дмитрию Живоглядову. Арбитр Сергей Карасев не показал Кузяеву второе предупреждение.

Георгий Черданцев, комментируя этот эпизод, написал: «Чистая желтая и удаление Кузяева, на мой взгляд. Удивительно, что Карасев это пропустил 🤷‍♂️».

, который работает на игре между и «Локо», не согласился с одним из пользователей твиттера, который высказал мнение о том, что удалять Кузяева в этом эпизоде не следовало.

«В динамике бы поспорил, а на повторе чистый удар по ноге», – написал Генич.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»