Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР на 88-й минуте игры с «Локо». Смолов забил

«Локомотив» принимает «Зенит» в матче 4-го тура чемпионата России (1:1, второй тайм).
На 88-й минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербургской команды за фол Александра Ерохина на Рифате Жемалетдинове на границе штрафной площади.
Рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), посмотрел повтор эпизода и указал на точку.
11-метровый реализовал нападающий железнодорожников Федор Смолов.
Ответка «Локо». Тоже с пенальти — Смолов уж больно классно пробил 👏🏻 pic.twitter.com/Tdyix6JFoI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021