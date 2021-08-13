Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР на 88-й минуте игры с «Локо». Смолов забил

принимает в матче 4-го тура чемпионата России (1:1, второй тайм).

На 88-й минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербургской команды за фол на на границе штрафной площади.

Рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), посмотрел повтор эпизода и указал на точку.

11-метровый реализовал нападающий железнодорожников .