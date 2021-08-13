Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР на 88-й минуте игры с «Локо». Смолов забил

Теги Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Ерохин видеоповторы Рифат Жемалетдинов Футбол

«Локомотив» принимает «Зенит» в матче 4-го тура чемпионата России (1:1, второй тайм).

На 88-й минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербургской команды за фол Александра Ерохина на Рифате Жемалетдинове на границе штрафной площади.

Рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), посмотрел повтор эпизода и указал на точку.

11-метровый реализовал нападающий железнодорожников Федор Смолов.

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