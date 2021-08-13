«Барсе» интересны Обамеянг и Ляказетт. Она предложит «Арсеналу» обмен, если продаст Брэйтуэйта

рассматривает возможность приобретения одного из форвардов .

По сведениям Diario Sport, каталонцам интересны и . «Канониры» будут согласны на обмен – именно эта форма сделки рассматривается «Барселоной», не имеющей возможность тратить большие деньги.

Отмечается, что «блауграна» попробует подписать габонца или француза только в том случае, если продаст .

В прошлом сезоне Обамеянг забил 10 голов за 29 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Ляказетта 13 мячей в 31 игре АПЛ-2020/21. Подробно его показатели можно изучить тут.