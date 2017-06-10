Линой Ашрам: «На чемпионате мира 2018 года Дина Аверина уронила ленту и все равно победила. Мы не сказали ни слова»

Израильская художественная гимнастка высказалась о победе на Олимпийских играх в Токио.

В финале многоборья Ашрам на 0,15 балла опередила россиянку Дину Аверину.

– На протяжении всего финала я не чувствовала, что у меня будет золото, так как за мной выступали россиянка и белоруска. И каждый раз, когда я видела свою фамилию первой в турнирной таблице, понимала, что это еще не конец.

Перед упражнением с лентой я уже знала, что у меня будет медаль. Ожидание оценок было одним из самых напряженных моментов в моей жизни. К тому же организаторы включили на фоне звук барабанной дроби. .

Николь Зеликман (вторая гимнастка сборной Израиля – Sports.ru) шепнула мне тогда на ухо: «Мы исполнили мечту. Не важно, какой будет итоговый результат, у тебя есть медаль, ты сделала все, что могла».

– О чем вы подумали, когда уронили ленту?

– Было ощущение, что, возможно, это скажется на итоговой позиции, но я продолжила выкладываться на максимум. После ленты тренер сказала мне, что уровень сложности упражнения очень высок и ошибка не должна сильно повлиять на результат. И она оказалась права.

После финала я подошла к Дине Авериной и хотела ее поздравить. Но она плакала и не могла говорить. С тех пор у нас не было возможности пообщаться.

Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своей цели. Это моя победа, победа моего тренера и нашей команды.

На чемпионате мира 2018 года Дина уронила ленту и все равно победила. Мы не сказали ни слова. Это Олимпиада, судейство было максимально справедливым.

Я читала, что Дина отметила, что все произошедшее – это не моя вина, – сказала Ашрам.

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