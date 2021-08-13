«Тоттенхэм» без Кейна победил «Ман Сити» (1:0) в стартовом матче сезона

В стартовом туре АПЛ на выезде уступил (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру пропускал нападающий «шпор» Харри Кейн, который, по слухам, хочет перейти именно в «Сити».

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