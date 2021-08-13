«Тоттенхэм» без Кейна победил «Ман Сити» (1:0) в стартовом матче сезона

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В стартовом туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уступил «Тоттенхэму» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру пропускал нападающий «шпор» Харри Кейн, который, по слухам, хочет перейти именно в «Сити».

Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 августа, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 55 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Алли, Бергвейн (Ло Чельсо, 77), Хейбьерг (Ромеро, 90), Скипп, Сон Хын Мин.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Менди (Зинченко, 79), Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш, Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 70).
Предупреждения:
Лукас Моура (66), Грилиш (90), Санчес (90).

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