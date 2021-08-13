«Тоттенхэм» без Кейна победил «Ман Сити» (1:0) в стартовом матче сезона

В стартовом туре АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уступил «Тоттенхэму» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру пропускал нападающий «шпор» Харри Кейн, который, по слухам, хочет перейти именно в «Сити».
- Дата проведения
- 15 августа, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 55 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Санчес, Регилон, Лукас Моура, Алли, Бергвейн (Ло Чельсо, 77), Хейбьерг (Ромеро, 90), Скипп, Сон Хын Мин.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Менди (Зинченко, 79), Гюндоган, Фернандиньо, Грилиш, Марез (де Брюйне, 79), Ферран Торрес, Стерлинг (Габриэл Жезус, 70).
- Предупреждения:
- Лукас Моура (66), Грилиш (90), Санчес (90).