Федерер перенесет еще одну операцию на колене: «Хочу создать себе хотя бы небольшую надежду на возвращение в тур»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сообщил, что завершает сезон и перенесет третью операцию на колене.

Весной этого года 40-летний Федерер вернулся в тур после того, как из-за травмы колена не играл с Australian Open-2020. После «Уимблдона» проблемы вернулись.

«После «Уимблдона» я много общался с врачами, чтобы узнать, не усугубил ли ситуацию. К сожалению, мне сказали, что для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе мне понадобится операция. Я решил ее сделать.

Теперь я много недель проведу на костылях и на много месяцев выпаду из игры. Конечно, будет сложно, но я знаю, что это правильный шаг. Я хочу быть здоровым, хочу, чтобы потом у меня была возможность бегать. И хочу создать себе хотя бы небольшую надежду на возвращение в тур.

Я реалистичен и понимаю, насколько тяжело в моем возрасте будет вернуться после еще одной операции. Но я хочу быть здоровым», – рассказал Федерер.

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