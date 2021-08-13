Семак о пенальти «Локо»: «Ерохин убирал ногу, был фол на Венделе. Немножко странно»

Главный тренер «Зенита» раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева в матче 4-го тура против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Не думали заменить Кузяева раньше? Особенно после эпизода с Живоглядовым.

– В первом эпизоде желтую можно было давать и в обратную сторону, но не будем сегодня о грустном. Есть много пищи для размышлений, ЭСК нужно разбирать много моментов.

В Грозном с ВАР ошибочно ставят пенальти, здесь ставят. Ерохин убирал ногу, за секунду до этого был фол на Венделе, наверное, это немножко странно. Но не буду касаться судейской темы, о ней либо хорошо, либо ничего.

Сегодня ничего об этом говорить не хочется, – сказал Семак.

На 50-й минуте Карасев удалил полузащитника «Зенита» . На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локо», а на 90-й – в ворота .