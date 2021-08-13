Николич о работе Карасева: «Неплохо. Один из лучших, если не лучший судья. Надо смотреть пенальти в наши ворота, но это ВАР»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал работу Сергея Карасева, который судил матч 4-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Как оцените судейство?
– Я не комментирую судейство. Это один из лучших, если не лучший судья, сейчас работал на Суперкубке.
Надо смотреть пенальти в наши ворота, но это ВАР. Думаю, все было неплохо, если говорить про работу главного судьи, – сказал Николич.
На 50-й минуте Карасев удалил полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. На 83-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локо», а на 90-й – в ворота «Зенита».