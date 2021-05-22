Умер Герд Мюллер. Экс-форварду «Баварии» было 75 лет

Легендарный немецкий нападающий Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

, за которую форвард выступал с 1964 по 1979 год, выступила с заявлением: «Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью , ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет».

Мюллер в качестве футболиста мюнхенской команды выиграл чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов – 3 раза, а также по разу победил в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Выступая за сборную ФРГ, Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.

На счету немца также две «Золотые бутсы» (1970, 1972), «Золотой мяч» (1970) и статус лучшего бомбардира в истории чемпионата ФРГ (365 голов).

Сообщалось, что последние годы Мюллер провел в борьбе с болезнью Альцгеймера.