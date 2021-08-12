Роналду не против ухода из «Ювентуса», но не получал подходящих предложений. Клуб – тоже

Форвард Криштиану Роналду готов покинуть .

По сведениям Marca, и руководство клуба, и сам португалец не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество в текущей ситуации.

Для туринцев одним из ключевых факторов является финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. За счет трансфера Роналду клуб мог бы и снизить расходы на зарплаты, и получить средства на подписание новых футболистов.

В то же время ни Роналду, ни «Ювентус» пока не получали предложений, которые были бы им интересны.

Текущий контракт португальца рассчитан до лета 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.