Вильена хочет уйти из «Краснодара». Он отказался тренироваться после конфликта с Ильиным («Чемпионат»)

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Стало известно, по какой причине полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена пропускает игру 4-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1, первый тайм).

Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что хавбека нет в заявке по дисциплинарным причинам.

На тренировке у Вильены произошел серьезный конфликт с нападающим Владимиром Ильиным.

«После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Голландец попросил выставить его на трансфер», – пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому Вильены нет в заявке «Краснодара» на сегодняшний матч.

Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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