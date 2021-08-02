Вильена хочет уйти из «Краснодара». Он отказался тренироваться после конфликта с Ильиным («Чемпионат»)

Стало известно, по какой причине полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена пропускает игру 4-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1, первый тайм).
Главный тренер «быков» Виктор Гончаренко в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что хавбека нет в заявке по дисциплинарным причинам.
На тренировке у Вильены произошел серьезный конфликт с нападающим Владимиром Ильиным.
«После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и намерен покинуть «Краснодар». Голландец попросил выставить его на трансфер», – пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Поэтому Вильены нет в заявке «Краснодара» на сегодняшний матч.
Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.