Тарасова и Морозов одержали первую победу под руководством Тутберидзе на Cranberry Cup, Книрим и Фрэйзер – вторые

В американском Бостоне на турнире по фигурному катанию Cranberry Cup завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов, превзойдя личный рекорд в произвольной программе на 4,4 балла. Это их первая победа под руководством Этери Тутберидзе.

Cranberry Cup

Бостон, США

Пары

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 227.63

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 205.87

3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 195.28

4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 182.44

5. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 165.20

6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 158.81

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 151.66

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 136.04

3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 126,38

4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 118,83

5. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 108.89...

9. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 98.06

Короткая программа



1. – (Россия) – 75,97



2. – (США) – 69,83

3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,90

4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 63,61

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 60,75

6. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 56,31

Дебют Тутберидзе в парном катании: провернула трюк со сменой платья, привела Тарасову и Морозова к первому месту (с падением)