Тарасова и Морозов одержали первую победу под руководством Тутберидзе на Cranberry Cup, Книрим и Фрэйзер – вторые

В американском Бостоне на турнире по фигурному катанию Cranberry Cup завершились соревнования спортивных пар. Победу одержал российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов, превзойдя личный рекорд в произвольной программе на 4,4 балла. Это их первая победа под руководством Этери Тутберидзе.
Cranberry Cup
Бостон, США
Пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 227.63
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 205.87
3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 195.28
4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 182.44
5. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 165.20
6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 158.81
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 151.66
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 136.04
3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 126,38
4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 118,83
5. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 108.89...
9. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 98.06
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,97
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 69,83
3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 68,90
4. Эмили Чан – Спенсер Хоу (США) – 63,61
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 60,75
6. Челси Лю – Дэнни О’Ши (США) – 56,31
Дебют Тутберидзе в парном катании: провернула трюк со сменой платья, привела Тарасову и Морозова к первому месту (с падением)