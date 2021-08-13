Дасаев об идее отменить лимит: «Полный идиотизм, кошмар. Разговоры про конкуренцию смешны, у нас слабые иностранцы»

Теги премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу РФС Sports.ru лимит на легионеров Футбол

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? Вы видели, какого уровня легионеры приезжают в РПЛ? У нас играют слишком слабые иностранцы.

Не знаю, поддержат ли клубы такую реформу, мне пока трудно сказать. Если поддержат, никакого продвижения вперед ждать не стоит», – заявил Дасаев.

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