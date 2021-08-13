Гвардиола о словах Клоппа про траты: «Ливерпуль» боролся, а потом купил двух восхитительных игроков и взял ЛЧ и АПЛ»

Главный тренер ответил на слова , работающего с «Ливерпулем».

Позавчера немец, говоря о трансферах, упомянул «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сказав: «У них нет ограничений, у «Ливерпуля» есть. Мы тратим то, что зарабатываем».

«Реальность такова, что у каждого клуба – своя история. Каждый владелец сам решает, как хочет жить. Можно побеждать, много инвестируя. Это помогает, потому что футболисты нужны. В этом нет сомнений.

«Ливерпуль» боролся, боролся, а потом пошел и купил двух восхитительных футболистов. После этого они выиграли Лигу чемпионов и .

Если «Ливерпуль» не хочет тратиться, то, возможно, причина в том, что они считают, что им это не нужно. Или, может, они просто не хотят. Я не знаю, я там не работаю», – сказал Гвардиола.