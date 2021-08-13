Гвардиола о словах Клоппа про траты: «Ливерпуль» боролся, а потом купил двух восхитительных игроков и взял ЛЧ и АПЛ»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола деньги Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на слова Юргена Клоппа, работающего с «Ливерпулем».

Позавчера немец, говоря о трансферах, упомянул «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», сказав: «У них нет ограничений, у «Ливерпуля» есть. Мы тратим то, что зарабатываем».

«Реальность такова, что у каждого клуба – своя история. Каждый владелец сам решает, как хочет жить. Можно побеждать, много инвестируя. Это помогает, потому что футболисты нужны. В этом нет сомнений.

«Ливерпуль» боролся, боролся, а потом пошел и купил двух восхитительных футболистов. После этого они выиграли Лигу чемпионов и АПЛ.

Если «Ливерпуль» не хочет тратиться, то, возможно, причина в том, что они считают, что им это не нужно. Или, может, они просто не хотят. Я не знаю, я там не работаю», – сказал Гвардиола.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья