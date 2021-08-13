У Смолова 3 гола в 4 матчах РПЛ

Нападающий реализовал пенальти в концовке матча 4-го тура против (1:1).

Россиянин пробил в левый от вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова угол на 90-й минуте, сравняв счет.

Для 31-летнего форварда этот мяч стал третьим в четырех играх текущего сезона РПЛ. До этого Смолов забивал ЦСКА (2:1) и тульскому «Арсеналу» (3:1).

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.