У Смолова 3 гола в 4 матчах РПЛ

Теги Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов реализовал пенальти в концовке матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Россиянин пробил в левый от вратаря сине-бело-голубых Михаила Кержакова угол на 90-й минуте, сравняв счет.

Для 31-летнего форварда этот мяч стал третьим в четырех играх текущего сезона РПЛ. До этого Смолов забивал ЦСКА (2:1) и тульскому «Арсеналу» (3:1).

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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